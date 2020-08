Echte tabak op komst

Omdat verpakkingsmateriaal nog schaars is, zal er in sommige gevallen van oude merkdoosjes gebruik gemaakt worden.

Goed nieuws voor rokers: er komt een eind aan de jaren van surrogaatsigaretten. Volgende maand hebben rokers recht op veertig sigaretten of 10 sigaren met echte tabak. Een pakje met 20 sigaretten kost 75 cent. Dat is flink duurder dan de 20 cent die het voor de oorlog kostte.

Voor het nieuwe rantsoen komen eerst alleen mannen in aanmerking. Terecht, meent dagblad Telex. "Het roken is lang niet algemeen onder de Nederlandse vrouwen, in tegendeel beperkt tot bepaalde groepen van vrouwen in de steden." Als iedere vrouw aanspraak kon maken op het rantsoen, betekent het dat sommige mannen dubbel krijgen of de rookwaar op de zwarte markt terechtkomt.

Het Vrije Volk is blij dat het kabinet voorrang geeft aan de tabaksvoorziening. "De sigaret is in de moderne maatschappij een levensbehoefte voor miljoenen geworden", meent de krant. "Was zij niet in de afgelopen jaren de enige troost die het materiële leven ons nu en dan te bieden had?"

De overheid is vooral bereid tijd, geld en mankracht in de levering te steken, om zo de uitgebreide zwarte handel in tabak tegen te gaan. Dat werkt ondermijnend, omdat zo het illegale circuit uit de oorlog in stand blijft.

Vooral in de zuidelijke grensregio wordt veel verdiend aan tabak, het meest populaire smokkelwaar. Doordat een kilo Belgische shag van 40 gulden wel voor het viervoudige kan worden verkocht boven de rivieren, zijn er personen die duizenden guldens per week ophalen.

Smokkelaars hebben allerlei foefjes bedacht om hun contrabande over de grens te krijgen. Verborgen compartimenten in voertuigen, weggewerkte voorraden in vrouwenkleding of fietsbanden vol tabak in plaats van lucht. Er ging zelfs een auto vol uitgeholde broden richting Rotterdam onder het mom van de hulpactie 'Zuid helpt noord'.