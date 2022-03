Minder verwondingen bij vangen van pluimvee voor het slachthuis

Pluimvee in Nederland loopt de laatste jaren minder gebroken vleugels en andere verwondingen op als de vogels in de stal worden gevangen voor vervoer naar het slachthuis. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die het aantal overtredingen in de sector heeft bijgehouden.

De wettelijke norm is dat geen enkel dier gewond mag raken. Als er in één stal bij meer dan 2 procent van de dieren zogenoemd vangletsel is geconstateerd, wordt er een boete opgelegd. Het aantal koppels (alle dieren in één stal) waarbij meer dan 2 procent van de dieren verwondingen opliep, is fors gedaald: van 27 procent in 2017 naar 4 procent in 2021.

De NVWA deed hiervoor onderzoek in de grote pluimveeslachthuizen met permanent toezicht. De aangevoerde koppels werden acht uur lang gecontroleerd op vangletsel, zoals een gebroken vleugel of ernstige bloedingen. Dit vangletsel wordt gemeten per koppel.

Volgens de NVWA is er een groot verschil te zien tussen de dieren uit Nederland die bij het slachthuis worden afgeleverd en die uit het buitenland. Het aantal koppels uit het buitenland waarbij overtredingen werden vastgesteld bleef nagenoeg gelijk, op 24%. De toezichthouder gaat met buitenlandse autoriteiten bespreken hoe dit verbeterd kan worden. Daarbij zegt de NVWA dat de Nederlandse pluimveesector de buitenlandse collega's moet aanspreken op de mishandeling van dieren.

Nieuwe manier van beboeten

Lisette de Ruigh, directeur keuren bij de NVWA, zegt blij te zijn dat de verwondingen zijn afgenomen. "Vangletsel betekent een ernstige aantasting van het dierenwelzijn, ieder dier met vangletsel is er een te veel." Toch is er nog ruimte voor verbetering in Nederland, zegt de NVWA-directeur. Daartoe wordt een nieuwe manier van beboeten opgezet, waarbij overtredingen per stal afzonderlijk worden beboet, en niet per pluimveebedrijf.

De eerste boete is 1500 euro en bij meer overtredingen wordt die met 1500 euro verhoogd. In het huidige systeem krijgt een pluimveehouder één keer een boete van 1500 euro, ongeacht in hoeveel afzonderlijke stallen het misgaat.