Na Michel zet ook broer Ronald Mulder punt achter schaatsloopbaan

Ronald Mulder zet na dit seizoen een punt achter zijn schaatscarrière. De 36-jarige schaatser van Team Reggeborgh merkt dat de koek op is en heeft daarom de knoop doorgehakt. "Het hele seizoen was eigenlijk een worsteling", zegt hij tegen de NOS. "Ik dacht: zolang ik competitief ben en goed mee doe voorin, ga ik door. Maar dat was dit jaar wel in één keer een stuk minder", stelt de Zwollenaar. Om vervolgens nog harder over zichzelf te oordelen. "De souplesse is compleet weg. Schaatsen is een dynamische sport, niet alleen brute lompe kracht en dat schortte eraan dit jaar."

Mulder veroverde op de Olympische Spelen van Sotsji in 2014 brons op de 500 meter. Hij zag zijn broer Michel er toen met het goud vandoor gaan. Lang hoopte Mulder nog zijn broer op te volgen als olympisch kampioen, maar verder dan een zevende plaats op de 500 meter in 2018 in Pyeongchang kwam hij niet. "Ik had die gouden medaille zelf ook graag willen hebben. Ik zou liegen als ik zeg dat dat niet zo is. Maar ik heb nog twee plekken om voor te strijden", zei Mulder half december in de NOS Olympische Podcast doelend op een plekje in de schaatsploeg voor de afgelopen Winterspelen in Peking. Maar, zei hij destijds. "We moeten eerst maar eens in Peking komen..." Recordhouder Mulder, die sinds 2017 met 34,08 Nederlands recordhouder op de 500 meter is, haalde het niet en zag de Spelen aan zich voorbij gaan. Na het mislopen van de startbewijzen op het olympische kwalificatietoernooi vertelde hij in tranen hoeveel pijn het hem deed.

"En nu?", werd hem gevraagd. "Ik weet het niet...", verzuchtte Mulder. "Op dit niveau is het niet voldoende." Een punt erachter dus? "Als ik op dit niveau door blijf rijden, zou dat zomaar kunnen." Dat punt heeft Mulder nu bereikt, het is klaar. "Het was een hele moeilijke beslissing en die ging echt niet van de een op de andere dag. Maar ik heb er nu vrede mee", zegt hij over zijn keuze. Aan de wilgen Broer Michel hing ruim twee jaar geleden de schaatsen al aan de wilgen. Toen kreeg de olympisch kampioen van 2014 een groot afscheid in Thialf waar zijn broer Ronald hem nog even wees op de concurrentiestrijd tussen de twee sprinters en wie uiteindelijk die onderlinge broederstrijd heeft gewonnen.

