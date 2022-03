Afghanen na maandenlange onderhandelingen aangekomen in Nederland

Op de vliegbasis van Eindhoven zijn 188 Afghanen aangekomen. Het gaat onder meer om tolken, die bijvoorbeeld voor het Nederlandse leger en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gewerkt, en hun gezinnen.

Met Nederlandse hulp is het gelukt om de Afghaans-Pakistaanse grens over te steken en naar Nederland te komen. In Pakistan werden ze opgevangen door het Nederlandse ambassadepersoneel en kregen ze een PCR-test voor het coronavirus. De groep verbleef daarna een paar dagen in het Pakistaanse Islamabad, totdat hun nood-reisdocumenten voor Nederland in orde waren.

Tolken en hun families komen aan op de vliegbasis Eindhoven: