Dag 6 van oorlog in Oekraïne, dit zijn de laatste ontwikkelingen

Het Russische legerkonvooi ten noorden van Kiev blijkt op basis van satellietbeelden nog langer dan gedacht. Verder meldt Oekraïne een nieuwe aanval op de zuidelijke stad Cherson en zou er gewerkt worden aan een plan om de tegoeden van onder anderen president Poetin in beslag te nemen. Een overzicht.

De situatie in Oekraïne:

De laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne houden we bij in dit liveblog.