Meer kanker in Nederland dan in andere EU-landen

In de Europese Unie zijn er maar twee landen waar kanker vaker voorkomt dan in Nederland. Alleen Ierland en Denemarken hebben relatief meer ziektegevallen, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op basis van cijfers die de Europese Commissie heeft laten verzamelen.

Nederland kent onder meer relatief veel gevallen van longkanker. Dat komt volgens het IKNL doordat Nederland meer vrouwelijke rokers telt dan andere landen, vanwege de vroege emancipatiegolf in de jaren 70.

Ook darmkanker, borstkanker en melanomen (een agressieve vorm van huidkanker) komen in Nederland meer voor dan elders in de EU. Bij de eerste twee vormen is de oorzaak onduidelijk. Bij melanomen speelt mee dat veel Nederlanders een lichte huid hebben en daardoor snel verbranden in de zon.

Goede zorg

Ook de sterfte door kanker is in Nederland groter dan in andere EU-landen, maar de verschillen zijn op dit gebied kleiner. Volgens het IKNL ligt dat aan de hoge kwaliteit van de zorg. Daardoor worden diagnoses vroeger gesteld en zijn behandelingen effectiever.

De Nederlandse cijfers zijn gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat in 2019 kanker werd vastgesteld bij 117.631 mensen. De meest voorkomende vormen zijn huid-, borst- en longkanker.