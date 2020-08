Onopvallende radarauto nieuw wapen in strijd tegen hardrijders

De politie gaat in het hele land tientallen onopvallende radarauto's inzetten om hardrijders aan te pakken. Een proef ermee is succesvol verlopen, zegt Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie in De Telegraaf.

Het is de bedoeling dat over twee jaar vijftig tot honderd onopvallende politiewagens rondrijden met snelheidscamera's erin. Die kunnen de snelheid van het verkeer in beide rijrichtingen meten.

Van overtreders wordt een foto van het kenteken genomen. Ze zullen over het algemeen niet worden aangehouden, maar krijgen een boete opgestuurd.

Verkeershufters

Volgens Van Hasselt, die binnenkort met pensioen gaat als projectleider Infrastructuur bij de politie, is het tijd voor een nieuw offensief tegen hardrijders. "Er vallen nog veel te veel doden door snelheidsduivels en andere verkeershufters."

Van Hasselt constateert in het algemeen dat het wangedrag in het verkeer alleen maar toeneemt. "Het lijkt alsof sommige automobilisten zich onaantastbaar voelen en geen ruimte aan andere weggebruikers willen geven", zegt hij. "De 'heer in het verkeer' kom je haast niet meer tegen. Het is alleen nog maar ikke, ikke, ikke."