Vier doden door orkaan Laura in Louisiana, schade minder dan gevreesd

Orkaan Laura heeft in de Amerikaanse staat Louisiana aan zeker vier mensen het leven gekost. Gouverneur Edwards heeft dat bekendgemaakt. Op een persconferentie zei hij dat de orkaan enorm veel schade heeft aangericht, maar dat de verwachte catastrofe is uitgebleven.

Laura richtte eerder verwoestingen aan in het Caribisch gebied en koerste deze week in hoog tempo op de Amerikaanse kust af. Toen de orkaan donderdag aan land kwam, was hij van de vierde categorie, waarmee hij de zwaarste ooit was in de geschiedenis van Louisiana. Uit voorzorg was de evacuatie bevolen van honderdduizenden inwoners.

Volgens Edwards is er vooral veel schade veroorzaakt door de wind. Veel bomen en elektriciteitsmasten zijn omgewaaid en bijvoorbeeld in de stad Lake Charles zijn gebouwen gedeeltelijk ingestort. Meer dan een half miljoen inwoners van Louisiana zitten nog altijd zonder stroom. De overlast door het water valt volgens de gouverneur mee.

Meisje van 14 omgekomen

De vier doden, onder wie een meisje van 14, vielen in verschillende plaatsen in de staat. Ze kwamen om het leven doordat een boom op hun huis viel. Edwards vreest dat reddingswerkers meer slachtoffers zullen aantreffen. "Ik ben er bang voor. Maar ik hoop en bid van niet."

Inmiddels is Laura, afgezwakt tot tropische storm, op weg naar Arkansas. President Trump is opgelucht. "We hebben een beetje geluk gehad", zei hij in een reactie op de berichten uit Louisiana. "De orkaan was heel groot en heel krachtig, maar hij ging snel voorbij."