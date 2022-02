'FIFA en UEFA staan op het punt om Rusland te schorsen'

Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA zijn van plan om Russische voetbalteams voorlopig uit te sluiten van internationaal voetbal. Dit melden diverse media, waaronder de BBC en het Duitse persbureau DPA.

Zowel de FIFA als de UEFA vergadert maandagavond over mogelijke maatregelen tegen Rusland naar aanleiding van de inval in Oekraïne. Eerder vandaag riep het Internationaal Olympisch Comité, IOC, internationale sportbonden op Russische en Belarussische sporters en officials uit te sluiten van deelname aan internationale evenementen.

Mochten de FIFA overgaan tot een schorsing, dan kan Rusland eind maart niet meedoen aan de play-offs voor kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Als de UEFA dezelfde stap neemt, wordt Spartak Moskou uitgesloten van de achtste finales van de Europa League. De ploeg van Quincy Promes zou daarin uitkomen tegen RB Leipzig.

De KNVB maakte eerder vandaag al bekend dat de vertegenwoordigende elftallen niet meer tegen teams uit Rusland en Belarus gaat spelen.

Gazprom ook eruit?

Het schrappen van evenementen en het verbreken van banden met Rusland neemt in de sportwereld steeds concretere vormen aan. Zo heeft Schalke 04 besloten het sponsorcontract met het Russische Gazprom, goed voor zo'n negen miljoen euro per jaar, per direct te ontbinden.

Of de UEFA ook zijn banden met de Russische oliegigant doorsnijdt, is nog maar de vraag. Al jaren is Gazprom een grote geldschieter van de UEFA; vorige week riep het Europees parlement de voetbalbond al op om die banden te verbreken.