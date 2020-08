Maguire vreesde voor zijn leven op Mykonos: 'Ze schopten op mijn benen'

Harry Maguire heeft in een interview met de BBC zijn versie gegeven over zijn arrestatie op het Griekse eiland Mykonos. De aanvoerder van Manchester United zegt onschuldig te zijn en is niet van plan om excuses te maken.

Volgens Maguire werd zijn zusje tijdens een avondje stappen lastiggevallen. Vervolgens zag zijn vriendin hoe zijn zus flauwviel, waarna Maguire vermoedde dat zij gedrogeerd was.

De voetballer wilde met spoed naar een ziekenhuis, maar werd tegengehouden door agenten in burgerkleding, die zich niet als zodanig identificeerden. Maguire dacht dat hij werd ontvoerd.

"Ze vertelden dat mijn loopbaan voorbij was. Ze schopten ook op mijn benen. Ik ging rennen en vreesde voor mijn leven. Ik dacht geen seconde dat dit agenten waren."

'Fout en misleidend'

Maguire zat twee nachten in de cel en werd schuldig bevonden aan zware mishandeling, verzet bij zijn arrestatie en poging tot omkoping. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en tien dagen opgelegd.

Volgens zijn advocaat zijn de beschuldigingen 'fout en misleidend'. Inmiddels is beroep aangetekend en wordt het proces binnenkort opnieuw gevoerd.

"Ik heb niets fout gedaan", stelt Maguire. "Ik vind het wel vervelend dat mijn fans dit moeten meemaken."

Bondscoach Gareth Southgate besloot Maguire na diens veroordeling uit de Engelse selectie te zetten voor de komende interlands in de Nations League. Gezien de omstandigheden leek hem dat voor alle partijen het best.