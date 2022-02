Escalatie of afleidingstactiek? 'Poetin ziet kernwapens anders dan het Westen'

Tactiek of retoriek? Dat is de vraag die westerse generaals, militair analisten en regeringsleiders moeten beantwoorden na president Poetins uitzonderlijke bevel om de paraatheid te verhogen van Russische eenheden die beschikken over kernwapens. Tijdens een op tv uitgezonden ontmoeting met zijn defensietop verraste Poetin gistermiddag met termen die sinds de Koude Oorlog niet meer voorkwamen - en zelfs toen zeldzaam waren. Hij gaf opdracht de Russische afschrikkingstroepen in "speciale gereedstelling" te brengen. Wat dat precies betekent is niet helemaal duidelijk. "De taal die president Poetin gebruikt sluit niet aan bij de Russische procedures voor gevechtsgereedheid", zei de Britse minister Wallace van Defensie vanmorgen. "Wij denken dat hij het als afschrikking hanteert, om mensen eraan te herinneren dat hij over deze wapens beschikt." Zo kondigde president Poetin gisteren zijn besluit aan:

Zo dreigt president Poetin met de inzet van kernwapens - NOS

In deze aflevering van de podcast Lang verhaal kort legt NOS op 3 in een paar minuten uit wat het dreigement van Poetin betekent.

Hoogleraar Oorlogsstudies Frans Osinga van de Nederlandse Defensie Academie kan alleen speculeren wat het bevel precies inhoudt. "Het kan zijn dat er opdracht is gegeven alvast wapens uit depots naar vliegvelden te brengen of aan boord van vliegtuigen te laden. Dat is een mogelijke interpretatie." Defensieminister Sjojgoe meldde vanmiddag dat alle commandoposten van de nucleaire onderdelen extra personeel hebben gekregen. Het ging daarbij volgens hem om Ruslands intercontinentale raketten, de Noordelijke en Pacifische Vloot en langeafstandsbommenwerpers. 'Vier niveaus, nu op niveau 2' Er zijn overigens nog geen concrete aanwijzingen dat Rusland daadwerkelijk kernwapens in stelling brengt. Analist Dmitri Alperovitch wijst erop dat het Russische leger met vier dreigingsniveaus werkt, zoals de Amerikanen Defcon 5 tot en met 1 kennen. "Rusland kent alert, verhoogd, militaire dreiging en volledig. Poetin heeft de kerntroepen op 'verhoogd' gezet. Verontrustend, maar geen reden tot paniek nog."

Constante paraatheid Zowel Rusland als de VS heeft een groot deel van zijn 4000 kernkoppen constant op scherp staan. Een snelle reactie wordt immers al sinds de Koude Oorlog noodzakelijk geacht in geval van een aanval: de raketten moeten de lucht in voordat de vijand ze kan uitschakelen. Naast intercontinentale raketten gaat het daarbij bijvoorbeeld om kernwapens aan boord van onderzeeërs en schepen. In de jaren 90 schaalde de Amerikaanse president Bush sr. de Amerikaanse paraatheid iets af, door bommenwerpers die constant klaarstonden naar hun hangaars te sturen en de atoombommen uit te laden.

"Niets wat met kernwapens te maken heeft is makkelijk", waarschuwt Paul van Hooft, senior analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij ziet Poetins bevel als een significante escalatie. "Ik ben al lang bezig met dit onderwerp, maar ik schrok toen ik de speech gisteren zag." "Het is niet logisch dit in deze fase van het conflict te doen. Het gaat weliswaar slecht met Rusland in Oekraïne, maar er staan nog geen legers aan de poorten van Moskou", legt Van Hooft uit. "Eerder werden kernwapens gebruikt om te voorkomen dat een tegenstander zou aanvallen, maar nu worden ze gebruikt om Europa en de VS te dwingen Oekraïne niet te steunen. Dat is een veel agressievere methode."

Quote De kans op escalatie is niet groot, maar bij kernwapens word ik nerveus van alles wat de kans vergroot. Analist Paul van Hooft