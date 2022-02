Ajax-doelman Pasveer acht weken aan de kant met gebroken vinger

Ajax-doelman Remko Pasveer kan zeker acht weken niet spelen. Zaterdag werd duidelijk dat de eerste keeper van de Amsterdammers er enkele weken uit ligt met een breuk in een vinger. Dat blijkt nu twee maanden te zijn.

Pasveer raakte woensdag in de warming-up voor het Champions League-duel met Benfica geblesseerd, maar speelde wel de hele wedstrijd. Een andere reservedoelman van Ajax, Jay Gorter, raakte in diezelfde warming-up ook geblesseerd en staat zeker twee weken aan de kant.

Onana onder de lat

Zondag stond doelman André Onana daarom onder de lat bij Ajax. Dat zal de komende maanden ook zo blijven. De Kameroense keeper sluit zijn laatste maanden bij Ajax zo toch nog af op het veld. Aan het eind van het seizoen vertrekt Onana transfervrij naar Internazionale.

Keeper Maarten Stekelenburg is ook niet wedstrijdfit. Hij herstelt nog van een operatie aan zijn heup, die hij in oktober onderging, en verwacht dit seizoen niet meer in actie te komen.