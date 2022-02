KNVB: Ook Nederlandse voetbalelftallen spelen niet tegen Rusland en Belarus

De KNVB heeft na een ingelaste vergadering besloten dat de vertegenwoordigende voetbalelftallen van Nederland tot nader order geen wedstrijden spelen tegen nationale elftallen van Rusland en Belarus.

De voetbalbond schrijft de agressie van Rusland tegen Oekraïne afgelopen donderdag direct hard veroordeeld te hebben. "Wij hopen met heel ons hart dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. De ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus, maken dat de KNVB dit besluit heeft genomen", is te lezen op de site van de bond.

Voor de Nederlandse voetbalvrouwen heeft de beslissing directe gevolgen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons zou op 12 april tegen Belarus spelen. Op het WK van deze zomer zitten de Oranjevrouwen bij Rusland in de poule.

Andere bonden spraken zich eerder al uit

De voetbalbonden van Polen, Tsjechië, Frankrijk en Zweden spraken zich als eerste uit tegen de acties van de Russische regering. Het Poolse voetbalelftal is in maart de tegenstander van Rusland in de halve finales van de play-offs om een ticket voor het WK in Qatar aan het eind van dit jaar.

In Studio Voetbal sprak NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg zich gisteren uit voor een stevig standpunt van de KNVB: niet spelen tegen Rusland.