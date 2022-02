Nieuwe eigenaar ADO Den Haag laat zich direct gelden en ontslaat trainer Brood

ADO Den Haag heeft per direct afscheid genomen van trainer Ruud Brood. Voorlopig neemt zijn assistent-trainer Giovanni Franken zijn taken over.

"Met deze impuls gaat ADO Den Haag met nieuw elan de rest van de competitie en daarna de play-offs in", aldus ADO in een verklaring. "Hiermee drukt de nieuwe eigenaar meteen zijn stempel op het technisch beleid."

Teammanager Dave Sietaram volgt Ruud Brood en gaat ook weg bij de club.

Overname

ADO Den Haag werd deze week overgenomen door de Amerikaan David Blitzer, die meerderheidsaandeelhouder is van Globalon Football Holdings. Zo kwam er een einde aan een lange zoektocht naar een nieuwe eigenaar.

En die Blitzer grijpt dus gelijk in. Ondanks alle tumult staat ADO Den Haag met een zesde plaats in de eerste divisie er relatief niet heel slecht voor, maar desondanks moet Brood het veld ruimen.