IOC stelt voor Russische en Belarussische sporters te weren, NOC*NSF volgt oproep

Het Internationaal Olympisch Comité roept de internationale sportbonden op Russische en Belarussische sporters en officials uit te sluiten van deelname aan internationale evenementen.

Het overkoepelende sportcomité zegt dat besluit te hebben genomen omwille van "de integriteit van de sport en de veiligheid van de deelnemers". Of het IOC ook zelf die consequentie aan de Russische invasie in Oekraïne verbindt, is nog onduidelijk.