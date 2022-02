FIOD houdt Sywert van Lienden aan vanwege mondkapjesdeal

Sywert van Lienden is maandagmiddag aangehouden door de fiscale opsporingsdienst FIOD in een strafrechtelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal van zijn Stichting Hulptroepen Alliantie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er in het onderzoek drie mensen zijn aangehouden en twee huizen en een kantoor zijn doorzocht, na berichtgeving van De Telegraaf .

Dit gebeurde aan het begin van de coronacrisis in 2020, toen er veel vraag was naar deugdelijke hulpmiddelen. Zo sloot de stichting een lucratieve mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid.

Van Lienden erkende eerder in een uitzending van Buitenhof dat hij persoonlijk negen miljoen euro verdiende aan de deal. Dat is volgens hem veel geld, maar hij zei dat het geld niet onrechtmatig verkregen is. Ook wilde hij het rendement op het verdiende geld een maatschappelijke bestemming geven.

Het OM liet vanmorgen weten dat mogelijk meer partijen op een soortgelijke manier betrokken zijn bij de stichting. Het sluit niet uit dat ook naar deze gevallen onderzoek wordt gedaan.

Voormalig minister Van Ark vroeg in de zomer van vorig jaar om een onafhankelijk onderzoek naar de mondkapjesdeal van Van Lienden. De status van dat onderzoek wordt in maart gedeeld met de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk of dan ook de resultaten bekend zijn, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS.