Eerste 'drugsuithalers' veroordeeld onder nieuwe wet

De rechter oordeelde dat op basis van de nieuwe wetgeving voor een first offender een gevangenisstraf van drie maanden op zijn plaats is. Als diegene in het havengebied is gekomen door over een toegangshek te klimmen, wordt dat verhoogd tot vier maanden cel. Gaat het om twee of meer verdachten dan kan de straf nog eens met een derde worden verhoogd.

Het zijn de eerste veroordelingen op basis van de nieuwe zogenoemde uithalerswet. Zonder hard bewijs dat de mannen uit waren op een drugslading kon tot nu toe alleen een boete van 95 euro worden opgelegd voor het betreden van verboden terrein. Sinds 1 januari kan tot een jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Wie daarbij ook bijvoorbeeld de bewaking misleidt of een valse toegangspas gebruikt, riskeert tot twee jaar de gevangenis in te gaan.

De rechtbank in Rotterdam heeft gevangenisstraffen van drie tot ruim vijf maanden opgelegd aan zeven vermoedelijke 'drugsuithalers'. De mannen waren zonder toestemming in de Rotterdamse haven, mogelijk om cocaïne uit zeecontainers te halen. Het Openbaar Ministerie had straffen van vier tot elf maanden geëist.

Dwangsommen

Naast deze strafzaken was er vandaag ook een uitspraak in een bestuursrechtelijke zaak. Om de problemen met drugsuithalers aan te pakken legt de gemeente Rotterdam sinds 2020 ook dwangsommen van 2500 euro op aan mensen die zonder toestemming in het havengebied zijn. Dat doet de gemeente op basis van gemeentelijke wetgeving tegen drugsoverlast op straat.

De zaak was aangespannen door een jongen die tot twee keer toe in de haven was gepakt en daarmee 5000 euro moest betalen aan de gemeente. De rechter oordeelde dat er geen goede juridische basis is voor het opleggen van dit bedrag. De jongen was namelijk in de haven op privégebied en niet op de openbare weg. Daar geldt het artikel over drugsoverlast dus niet. De opgelegde dwangsommen komen hiermee te vervallen.

In totaal zouden er al zeker 14 van dit soort dwangsommen zijn opgelegd. De gemeente Rotterdam wil nog niet inhoudelijk reageren en laat weten zich te beraden op de uitspraak.