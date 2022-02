Podcast De Dag: Poetins marionetten

Het is volgens analisten een gevaarlijke gok, en zeer de vraag is of het lukt, maar wat de Russische president Poetin in Oekraïne wil, lijkt duidelijk: hij wil de regering van president Zelensky omverwerpen en vervangen door een pro-Russisch regime, een marionettenregime. Net zoals hij ook in landen als Belarus, Kazachstan en Tsjetsjenië leiders heeft zitten die naar zijn pijpen dansen.

Ruslanddeskundige en historica Laurien Crump vertelt in podcast De Dag wat er nodig is om zo'n marionettenregime op z'n plek te krijgen en hoe Poetin zich in dat kader nu aan Sovjet-leider Stalin lijkt te spiegelen. Hij installeerde na de Tweede Wereldoorlog allerlei marionettenregimes, maar benadrukt Crump: wel in een totaal andere context én met steun die nu ontbreekt.

