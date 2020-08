Auto- en motorenbranche beleeft grootste omzetkrimp in 25 jaar

Het is de grootste krimp in meer dan 25 jaar. Vooral de autoverkoop is getroffen: handelaars in motoren zagen de omzet met 5,7 procent het minst dalen.

De importeurs van nieuwe personenauto's krijgen de hardste klappen. De dealers zagen de omzet kelderen met ruim 40 procent. Door corona waren autofabrieken gesloten en kochten consumenten en leasebedrijven minder nieuwe auto's. Door de sluiting van veel autofabrieken viel ook de handel in auto-onderdelen terug.

Behalve minder personenauto's werden ook minder bedrijfswagens en bussen verkocht. De omzet in deze sector daalde met 26 procent.

Bedrijven die personenauto's verhandelen en repareren, realiseerden in het eerste kwartaal nog bijna 4 procent omzetgroei, maar kregen in het tweede kwartaal de volle laag: de omzet daalde met ruim 21 procent.

Minder somber

Ondernemers in de auto- en motorenbranche waren bijzonder somber gestemd in het tweede kwartaal: hun vertrouwen zakte naar min 46,9. Voor het derde kwartaal zijn ze echter een stuk minder somber met een vertrouwenscijfer van min 9. Dat is ook beter dan de min 19,3 voor het hele bedrijfsleven. 3,2 procent van de automotive-ondernemers verwacht een omzetgroei in het derde kwartaal.

Ook voor het personeel zien ze de toekomst iets zonniger in dan in het recente verleden. Drie maanden geleden dacht 38 procent van de bedrijven nog dat ze minder personeel nodig hadden, nu is dat nog 11 procent.