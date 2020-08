Van Gerwen lijdt tweede verlies op rij in Premier League

Michael van Gerwen verkeert naar eigen zeggen niet in de beste vorm van zijn leven. En dus liep hij in de Premier League of Darts tegen zijn tweede nederlaag op rij aan. Dit keer bleek Gary Anderson te sterk: 4-7.

Van Gerwen kwam nog wel op een 4-3 voorsprong, maar daarna was het beste er wel vanaf. Anderson brak de Nederlander op een 4-4 stand en gaf het initiatief daarna niet meer uit handen.

Woensdag ging Van Gerwen ook al onderuit. Glen Durrant trakteerde hem toen op een 7-3 nederlaag. Op de ranglijst is de Nederlander afgezakt naar de vierde plek.