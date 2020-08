Anders en toch ook niet: ploegen presenteren zich voor Tour, maar wel op afstand

Jumbo-Visma bij de ploegenpresentatie van Tour - NOS

De start van de 107de Tour de France komt steeds dichterbij. Donderdagavond was in startplaats Nice de presentatie van de 22 ploegen die zaterdag gaan beginnen aan de uitgestelde wielerronde door Frankrijk, die vanwege de coronapandemie niet in juli verreden kon worden. Een later tijdstip in het jaar dus, maar ook in een afwijkende ambiance. Niet alleen was er veel minder publiek dan gebruikelijk getuige van de ploegenpresentatie, de uitverkorenen zaten vanwege het gevaar van coronabesmetting ook nog eens op afstand van elkaar. Bovendien droegen de meeste aanwezigen een mondkapje. "Zonder de steun van de gemeente Nice, de solidariteit in de wielerwereld en de wielerbond UCI was er dit jaar geen Tour geweest", sprak Tourbaas Christian Prudhomme voordat de teams met twee tegelijk het podium op fietsten. Hetzelfde podium waar even daarvoor ook de Franse oud-winnaar Bernard Thevenet (1975 en 1977) nog acte de présence had gegeven.

Live bij de NOS Alle etappes van de Tour zijn vanaf aanstaande zaterdag te zien via NPO 1, de NOS-app en NOS.nl en te volgen via Radio Tour de France op NPO Radio 1. Ook is de koers van begin tot eind te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app. 's Avonds bespreekt Dione de Graaff de gebeurtenissen in de koers in de Avondetappe, elke werkdag rond 21.30 uur en in het weekeinde tegen 22.00 uur.

De spits werd afgebeten door Arkéa-Samsic met de Colombiaan Nairo Quintana, die drie keer de topdrie haalde in de Tour, in de gelederen, direct gevolgd door NTT Pro Cycling (voorheen Dimension Data) met de Italiaan Giacomo Nizzolo in zijn woensdag veroverde kampioenstrui van de EK in Plouay. Ambities Tegen het eind van het met zang en dans gelardeerde spektakel, waarin ook nog even aandacht werd besteed aan de eind vorig jaar overleden Tour-icoon Raymond Poulidor, was het de beurt aan de ploegen die de komende weken weleens veelvuldig van voren te zien zullen zijn.

Egan Bernal, de Tourwinnaar van 2019, op weg naar het presentatiepodium - AFP