Nieuwbouwprojecten Almere liggen stil, grote onzekerheid voor kopers

Veel Almeerders met verhuisplannen zitten met de handen in het haar. Er wordt niet meer gebouwd, want aannemer Hette Bouw BV is failliet verklaard. Er werd bovendien al nauwelijks meer gebouwd. De aannemer tekende in op drie projecten in Almere Oosterwold en nog een paar projecten in onder andere Almere-Poort, bij elkaar ruim honderd woningen. Maar de bouw vorderde traag en er werden herhaaldelijk gebreken geconstateerd die zo ernstig waren dat de gemeente tot twee keer toe een bouwstop oplegde.

"We zijn met alle goede intenties in het project gestapt. Mijn zus zit er ook in. Maar al snel bleek dat de aannemer nauwelijks iets deed. Vraag is dan: wie beschermt kopers tegen dergelijke malafide bouwbedrijven?", zegt koper Jeffrey.

Ook andere bewoners zeggen dat ze zich niet beschermd voelen tegen een aannemer die maanden niets uitvoerde. "We konden alleen maar wachten, terwijl we wel wisten dat het niet goed zat. Het is schrijnend om te zien dat er maanden niets aan je huis wordt gedaan, terwijl je er wel voor betaalt."

"Je wordt nauwelijks beschermd tegen een bouwer die zijn afspraken niet nakomt. Dan moet je gaan procederen en dan duurt alles nog veel langer", zegt bewoner Luca, die in een kleiner project van de aannemer een woning kocht. "Ik zit nu al op ruim 475 gewerkte dagen en nog is mijn huis niet klaar. Al die tijd zit ik wel met dubbele lasten, kosten voor mijn advocaat en onderzoekskosten."

Eén van de bewoners woont al sinds Kerstmis met zijn gezin met jonge kinderen in een kleine caravan. "Er gebeurde maanden vrijwel niets, de aannemer liet zich nauwelijks zien. We konden de dubbele lasten niet meer opbrengen en besloten een caravan te zetten naast ons huis, dat nog niet klaar is. Dat was echt een noodoplossing. Het is natuurlijk vreselijk om zo te moeten bivakkeren."

Dat zo'n groot project niet wordt afgebouwd is uniek, zegt Vereniging Eigen Huis. Het gebeurt in Nederland bijna nooit dat huizen niet worden opgeleverd. Sterker nog: aannemers hebben over het algemeen belang bij het snel afbouwen van een huis.

Dat ziet ook het Economisch Instituut voor de Bouw. Over het algemeen geldt dat 85 tot 90 procent van de woningen op tijd af komt, laat een woordvoerder weten.

De kopers in Almere hebben een Woningborg-certificaat. Er zijn drie borginstellingen in Nederland: Woningborg, SWK en Bouwgarant, waarvan Woningborg de grootste is. Bij een faillissement van de bouwer tijdens de bouw komt Woningborg in actie en kijkt hoe de woningen alsnog kunnen worden afgebouwd. Dat kan op twee manieren: of de aanneemtermijnen worden terugbetaald of Woningborg zoekt een aannemer die het huis laat afbouwen. Dat laatste gebeurt het vaakst.

Tegenslagen

"We hebben te maken gehad met veel tegenslagen, te veel om op te noemen", verklaarde de projectleider van het bedrijf deze zomer nog. "We hebben de klus in juli 2017 aangenomen. We hebben wel de vloeren gelegd toen, maar er was geen geld om te bouwen. Want we waren nog bezig met andere projecten."

Het faillissement is zo'n twee weken geleden uitgesproken, zegt de curator. "We zijn heel hard bezig met hoe en wanneer de woningen afgebouwd kunnen worden." Het gaat om acht nieuwbouwprojecten die niet zijn afgebouwd. Het betreft vooral huizen in Almere, maar ook woningen in onder meer Lelystad, Ens en Bant zijn niet afgebouwd. In Almere is een tiental huizen klaar, de overige woningen zijn niet af. Soms ligt er alleen nog maar een betonnen fundering.