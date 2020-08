Motorrijders rijden met 270 kilometer per uur over A29 naar Rotterdam

De motorrijders die onlangs binnen tien minuten van Breda naar Rotterdam scheurden, hebben opnieuw een filmpje op internet geplaatst. In het filmpje is te zien hoe de motorrijders in het donker met snelheden tot boven de 270 kilometer per uur over de A29 naar Rotterdam rijden.

Over de rit van knooppunt Hellegatsplein naar Rotterdam deden de motorrijders 7 minuten, terwijl de afstand 24 kilometer is, meldt Omroep Brabant. Op de beelden is te zien hoe de twee tussen het verkeer zigzaggen.

De politie gaf eerder aan de zaak hoog op te nemen. Er zijn al tientallen tips binnengekomen en het team dat de zaak onderzoekt heeft meerdere filmpjes van de motorrijders in bezit. Het is niet duidelijk of dit filmpjes zijn van dezelfde rit of van meerdere ritten.