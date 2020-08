Grieks parlement akkoord met maritieme deal met Egypte, tot woede van Turkije

Het Griekse parlement heeft ingestemd met een maritiem akkoord met Egypte. Daarmee zijn de precieze zeegrenzen tussen de twee landen aan de Middellandse Zee vastgelegd. Turkije noemde de overeenkomst eerder zinloos.

Athene en Ankara liggen de afgelopen weken met elkaar overhoop over een gebied in het oosten van de Middellandse Zee. Beide landen zoeken naar olie en gas in de betwiste wateren. Griekenland hield meerdere militaire oefeningen in het gebied, ondersteund door Frankrijk, Italië en Cyprus.

De oefeningen waren een reactie op een expeditie van een Turks schip, dat in de buurt van het Griekse eiland Kastellorizo naar aardgas zoekt. De Turkse president Erdogan reageerde getergd op de militaire oefeningen van zijn NAVO-bondgenoten en waarschuwde dat er een "hoge prijs" betaald zal worden als een Turks schip zou worden aangevallen.

De Turkse minister van Defensie maakte vanochtend bekend dat de onderzoeksmissie van het schip wordt verlengd tot zeker 1 september. Oorspronkelijk zou de missie vandaag beëindigd worden. "Wij respecteren de territoriale integriteit van onze buurlanden, maar we zullen een aanval op ons schip niet accepteren", zei Akar volgens Hurriyet. "Iedereen moet weten dat Turkije een speler in de internationale arena is geworden."

Deal met Libië

In december sloot Turkije een eigen maritiem akkoord in de Middellandse Zee, met Libië. Daarmee zou Ankara toegang krijgen tot een olie- en gasrijk gebied. Griekenland noemde de deal in strijd met het internationaal recht. Minister Blok van Buitenlandse Zaken steunde zijn Griekse collega hierbij.

Duitsland riep de betrokken landen vandaag op om de militaire oefeningen te beëindigen, zodat de spanningen tussen Griekenland en Turkije zullen afnemen. Minister Maas van Buitenlandse Zaken noemt de situatie "erg ingewikkeld", maar zegt te hopen dat beide landen open staan voor een diplomatieke oplossing.