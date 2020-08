Rus treft veel lager geklasseerde Li op US Open, zware loting Clijsters

Arantxa Rus is tijdens de loting voor de US Open gekoppeld aan Ann Li. De Delftse is dit jaar de enige Nederlandse tennisster in het enkelspel van het grandslamtoernooi in New York, dat op 31 augustus begint.

De 29-jarige Rus jaagt zet op Flushing Meadows de jacht voort op haar hoogste WTA-ranking ooit. Acht jaar geleden was ze de nummer 61 van de wereld, met haar punten van deze week staat ze nu virtueel op plek 68.

Haar 20-jarige opponent is de nummer staat ongeveer zestig plaatsen lager op de wereldranglijst. Lukt het Rus om de Amerikaanse te verslaan, dan wordt de als dertiende geplaatste Alison Riske mogelijk haar opponent in de tweede ronde. Riske versloeg vorig jaar Kiki Bertens in de finale van Rosmalen.

Bertens is er dus niet bij in New York. Niet alleen vanwege zorgen om de coronapandemie, maar ook om zich beter te kunnen voorbereiden op Roland Garros. Haar favoriete grandslamtoernooi begint na bijna vier maanden uitstel op 20 september in Parijs.

Clijsters

De 37-jarige Kim Clijsters is wel van de partij. De voormalige nummer een van de wereld, die opnieuw een rentree heeft gemaakt op de baan, is met een wildcard tot het toernooi toegelaten en treft de als elfde geplaatste Jekaterina Aleksandrova.

Door de vele afzeggingen vanwege de uitbraak van het coronavirus, onder anderen van titelverdedigster Bianca Andreescu en de mondiale nummer een Ashleigh Barty, voeren Karolína Plísková, Sofia Kenin en Serena Williams de plaatsingslijst aan.