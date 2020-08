Nederland pakt er een paar centimeter bij, grens met België lag verkeerd

Nederland lijkt vanaf vandaag een klein beetje groter. Bij de grens onder Roosendaal zijn stratenmakers de grenslijn in het wegdek een stukje aan het verleggen. 1,80 meter naar het zuiden om precies te zijn.

Elk jaar lopen Nederland en België samen de grens na om te kijken of alles nog klopt en of de grenspalen onderhoud nodig hebben. Bij metingen in Essen, ten zuiden van Roosendaal, zag de provincie Noord-Brabant dat er iets niet klopte. De lijn die daar jaren geleden in het wegdek is getekend, ligt niet op de plaats waar de grens is.

Schuin en dwars

De lijn in de Grensstraat ligt schuin over de weg en de grens gaat even verderop zelfs dwars door een wijkgebouw. Toen de grenzen tijdens de coronacrisis even waren gesloten was hier een controlepost van de Belgische politie.

De gemeenten Essen en Roosendaal hebben samen besloten dat de lijn goed moet komen te liggen. Die werkzaamheden zijn vandaag begonnen en duren tot volgende week dinsdag.