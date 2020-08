Burgemeester Halsema kondigt proef met fouilleeracties aan in Amsterdam

Burgemeester Halsema wil in Amsterdam experimenteren met preventief fouilleren om het wapenbezit in de stad terug te dringen. Door het geweld van de afgelopen tijd heeft de burgemeester besloten om hiertoe over te gaan, meldt AT5.

"We gaan het middel proefsgewijs inzetten", zei de burgemeester vanmiddag in een debat met de gemeenteraad. "En dit per keer evalueren. Aanvankelijk voor een maand."

Het gaat om kleinschalige controles waarbij op een bepaalde 'hotspot' gericht, maar a-selectief kan worden gecontroleerd. Bij de fouilleeracties zullen onafhankelijke waarnemers aanwezig zijn.

Schietincidenten

De plannen waren eerder dit jaar al aangekondigd maar leken na kritiek vanuit de raad van de baan.

Door de schietincidenten van de afgelopen dagen is daar verandering in gekomen. Zo vonden gisteren en eergisteren twee schietincidenten plaats in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Ook de dood van Bas van Wijk werd genoemd tijdens de vergadering.

Het is nog niet duidelijk in welke gebieden in Amsterdam geëxperimenteerd gaat worden met preventief fouilleren. De burgemeester benadrukt dat preventief fouilleren geen wondermiddel is en het geweld hierdoor niet zomaar zal stoppen.