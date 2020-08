Seksueel misbruikte Jehovah's Getuigen kunnen terecht bij meldpunt Slachtofferhulp

Mensen die binnen de Jehovah's Getuigen slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik, kunnen binnenkort terecht bij een meldpunt van Slachtofferhulp.

Het meldpunt 'Verbreek de Stilte' wordt uitgebreid met specifieke expertise over seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen.

Minister Dekker vindt het "buitengewoon kwalijk" dat de organisatie niet "alles doet om seksueel misbruik tegen te gaan en slachtoffers te helpen en te ondersteunen".

De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is om een wettelijke meldplicht in te stellen voor seksueel misbruik. "Slachtoffers van seksueel misbruik moeten kunnen rekenen op hulp bij het nemen van stappen richting politie en hulpinstanties. Dat houd je niet binnenskamers."

Incest

De Universiteit Utrecht deed eerder onderzoek naar de aangiftebereidheid van misbruikslachtoffers binnen de Jehovah's Getuigen. In totaal meldden 751 mensen zich bij de onderzoekers, 292 met persoonlijke ervaringen en 459 met meldingen van misbruik dat een ander overkwam. Slechts een kwart van hen had uiteindelijk aangifte bij de politie gedaan. In bijna de helft van alle gemelde misbruikgevallen ging het om incest.

NOS op 3 maakte eerder deze video over de Jehovah's Getuigen: