Osaka tennist toch na protest tegen politiegeweld; 'NBA later hervat'

Het bestuur van de NBA komt donderdagavond (Nederlandse tijd) bij elkaar om te bespreken wanneer er weer gespeeld zou kunnen worden. De hoop is dat de duels vrijdag of zaterdag hervat kunnen worden.

Naomi Osaka zal toch deelnemen aan de halve finales van het WTA-toernooi van Cincinnati (dat wordt gespeeld in New York vanwege de coronapandemie). De nummer tien van de wereld weigerde aanvankelijk verder te spelen naar aanleiding van het neerschieten van de zwarte Amerikaan Jacob Blake.

"Ik ben er ziek van om de continue genocide van zwarte mensen door de politie te moeten zien. Ik ben er klaar mee om iedere keer weer een nieuwe hashtag zien te verschijnen en het hier steeds weer over te moeten hebben. Wanneer is het eens genoeg?", liet Osaka woensdag weten na haar gewonnen kwartfinale tegen Anett Kontaveit.

Blake werd zondag tijdens zijn arrestatie in Kenosha, Wisconsin door een politieagent zeven keer in de rug geschoten en is volgens zijn vader vanaf zijn middel naar beneden toe verlamd geraakt. De FBI onderzoekt de zaak die een golf van protest in de Amerikaanse sportwereld veroorzaakte.

Luister naar NOS-correspondent Marieke de Vries over het 'historische moment in de Amerikaanse sportcultuur':

Ze treft in de halve finales van het WTA-toernooi, dat vanwege de coronapandemie in New York wordt afgewerkt, de Belgische Elise Mertens. Volgende week begint de US Open.

De basketballers van Milwaukee Bucks lieten als eersten van zich horen. Zij besloten woensdag de vijfde wedstrijd in de play-offserie tegen Orlando Magic niet te spelen, waarna er ook een streep ging door de andere duels in de play-offs.

De in Amerika opgegroeide Osaka, kind van een Haïtiaanse vader en Japanse moeder, stond niet alleen in haar protest. Ook in de NBA, MLB en MLS werden wedstrijden geschrapt nadat sporters zich uitspraken over het politiegeweld tegen Blake.

Milwaukee Bucks weigeren in actie te komen in play-offs NBA - NOS

Volgens verschillende Amerikaanse media hebben de spelers na onderling overleg besloten dat er weer gespeeld kan worden, maar daar moet nog een officieel besluit over worden genomen. De Amerikaanse president Trump haalde uit naar de basketballers en verklaarde dat de NBA "een politieke organisatie is geworden".

De vrouwenbasketbalbond WNBA schortte ook alle wedstrijden op en komt voorlopig nog niet in actie. "Dit is geen staking of boycot. We spelen niet omdat we de tijd willen gebruiken om na te denken over deze ontwikkelingen en ons te laten horen."

In mei overleed in Minneapolis George Floyd na hardhandig optreden door agenten, waarna in het hele land protesten op gang kwamen. Sindsdien wordt er wereldwijd gedemonstreerd.