Overeenstemming kabinet en sociale partners over steunpakket

Het kabinet en werkgevers en werknemers hebben in grote lijnen overeenstemming bereikt over een derde financieel steunpakket vanwege de coronacrisis.

Bedrijven die in zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen een beroep blijven doen op de loonsteunregeling van het kabinet als ze een omzetverlies van 20 procent hebben geleden. Er waren plannen om dat percentage te verhogen, maar het kabinet heeft met werkgevers en werknemers afgesproken dat het percentage voorlopig toch niet wordt veranderd. De zogeheten NOW-regeling en andere steunmaatregelen die op 1 oktober aflopen worden verlengd.

10 procent scholing

Er zijn ook afspraken gemaakt over het deel van het salaris dat de overheid betaalt aan werknemers van bedrijven die van de NOW gebruikmaken. Nu is dat 90 procent. En dat blijft ook zo, met dien verstande dat werkgevers 10 procent moeten besteden aan scholing. Eerder waren er plannen om het percentage van 90 in stappen te verlagen.

De details van het steunpakket worden waarschijnlijk morgen bekendgemaakt.

FNV-voorzitter Busker zei dat hij na het overleg met het kabinet vanmiddag vrolijker naar buiten is gekomen dan hij naar binnen ging. Hij kabinet heeft volgens hem geluisterd. Hij noemt het belangrijk dat er een "goede structuur komt voor scholing, om mensen van werk naar werk te begeleiden" en dat de oorspronkelijke afbouw voorlopig van tafel is.

VNO-NCW-voorman De Boer sprak van een verstandig pakket. Ook hij zei dat de afspraken over scholing en begeleiding van werk naar werk er goed uitzien. En er komen ook nog investeringen. "Ik vind het eigenlijk een prestatie dat we dat op deze manier in elkaar hebben kunnen zetten. Hulde aan het kabinet", zei de Boer.

Minister Koolmees sprak van een constructief overleg