'Recordaantal arrestaties' in Wit-Rusland, onder wie groep journalisten

Bij nieuwe protesten tegen de Wit-Russische president Loekasjenko zijn volgens mensenrechtenorganisatie Viasna zeker 186 demonstranten aangehouden, van wie 181 in Minsk. Dat is volgens lokale journalisten het hoogste aantal aanhoudingen op één dag van de afgelopen tweeënhalve week.

Al tientallen journalisten zijn sinds het begin van de protesten gearresteerd. Internationale media zijn nauwelijks welkom in het land. De gearresteerde buitenlandse journalisten werkten daarom veelal zonder persaccreditatie, schrijft journalist Hanna Liubakova op Twitter.

Sinds het begin van de onrust in Wit-Rusland zijn duizenden demonstranten gearresteerd. Tijdens de onrustige nacht na de verkiezingsuitslag werden de meeste aanhoudingen verricht: 3000 in 33 verschillende steden. Later trad de oproerpolitie terughoudender op, maar de afgelopen dagen lijkt de repressie weer toe te nemen.

Cadeaus voor Loekasjenko

Vanavond verzamelden demonstranten zich rond de Rooms-Katholieke kerk in Minsk. Ook een deel van de gearresteerde journalisten was daarbij aanwezig. Daar werd gedemonstreerd tegen de opsluiting van demonstranten, die gisteravond bij een ander protest werden opgepakt.

Op beelden op sociale media valt te zien dat oproerpolitie de toegang tot het gebouw probeert te blokkeren. De katholieke kerk in Wit-Rusland veroordeelt het optreden van de Wit-Russische autoriteiten.

Komende zondag wil de oppositie opnieuw een protestmars in Minsk organiseren. Betogers wordt opgeroepen bloemen en "zelfgemaakte cadeaus voor Loekasjenko" mee te nemen. Ook in andere steden willen demonstranten de machthebbers met "cadeaus verrassen".