Journalisten opgepakt in Wit-Rusland, demonstranten opnieuw de straat op

De Wit-Russische politie heeft zo'n twintig journalisten opgepakt bij protesten in de hoofdstad Minsk. Dat melden verschillende lokale en internationale media. Het zou gaan om journalisten van de persbureau's Reuters, AP en Tass, de Wit-Russische nieuwssites Tutby en Nasha Niva en de Poolse tv-zender Belsat, die gericht is op Wit-Rusland.

De telefoons en identiteitspapieren van de journalisten zijn in beslag genomen. De journalisten zijn in een zwarte bus afgevoerd. Het is onduidelijk waar ze naartoe zijn gebracht.

Een journalist van Belsat filmde de aanhouding: