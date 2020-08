Voetbaltop bijeen voor BeNeLiga: clubs gaan voor tien Europese tickets

Directeuren van zes Nederlandse en vijf Belgische profclubs komen vrijdag bijeen voor nieuw overleg over de BeNeLiga. In het Philips Stadion ligt de vraag op tafel of er animo is om komend half jaar door te blijven speuren naar de haalbaarheid van een Belgisch-Nederlandse competitie.

Naar verwachting geven Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Utrecht en Vitesse samen met AA Gent, Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en Standard Luik groen licht voor extra onderzoek, uitgevoerd door consultant Deloitte.

250 tot 400 miljoen

In deze zogeheten 'vierde onderzoeksfase', die tot 31 december zal lopen, moet duidelijk worden hoeveel geld er precies verdiend kan worden met tv-contracten. Ook moet er helderheid komen over de verdeling van Europese tickets.

Onderzoek in eerdere fases wees uit dat het volledige profvoetbal in de Lage Landen sportief en financieel baat zou hebben bij een samensmelting van beide competities. In januari, tijdens de laatste bijeenkomst over de Beneliga, becijferde Deloitte dat er tussen de 250 en 400 miljoen euro verdiend kan worden aan tv-contracten en marketing.