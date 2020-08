Van Vleuten gunde Blaak zege, maar wint toch zelf: 'Had er lol in vandaag'

Annemiek van Vleuten - ANP

Annemiek van Vleuten had de Europese titel graag aan een ander binnen de Nederlandse wielerploeg gegund, maar uiteindelijk greep ze de hoofdprijs toch zelf. Al ging het niet vanzelf. "Ik kreeg het niet cadeau", aldus Van Vleuten. Sterker nog, de huidige wereldkampioene fungeerde lang als bliksemafleider zodat haar teamgenoten konden profiteren. In de finale koerste ook Chantal Blaak nog volop mee en Van Vleuten prentte haar juist in hoe ze er met de titel vandoor zou kunnen gaan. Blaak moest uiteindelijk echter lossen, waarna Van Vleuten voor eigen kansen ging. En dat kostte veel kracht. "Het beste was er aan het eind ook wel af", bekende de 37-jarige kampioene na de race. "Ik ben best gaar nu." De glimlach was er echter niet minder om na haar eerste Europese titel. Een van de weinige die nog op haar palmares ontbrak. 'Had er echt lol in' "Je hebt een ploeg van zeven sterke meiden die allemaal kunnen winnen", prees Van Vleuten de Nederlandse afvaardiging. "Ik ben heel trots hoe we als team hebben gecommuniceerd en samen hebben gereden. Ik had er echt lol in vandaag." Bekijk hier de reacties van Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak:

Niet voor niets liet Van Vleuten al voor de titelstrijd weten nog minimaal twee jaar te willen koersen. Het beste lijkt er nog lang niet vanaf bij de renster die binnenkort een nieuw contract tekent, al is de ploeg waarbij ze dat zal doen nog niet bekend. "Ik zag het van een afstandje, maar ze maakt het gewoon heel mooi af", complimenteerde Blaak haar ploeggenote over de laatste meters. Zelf zag Blaak, wereldkampioene in 2017, een droom verloren gaan, terwijl Van Vleuten haar dus nog moed had ingesproken toen de wedstrijd op een sprint leek uit te draaien. Blaak vierde Het mocht niet baten, Blaak moest na een mooie finale uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plek. "Ik kan niet meer dan tevreden zijn met een mooie wedstrijd. En we hebben de winst. Prima", toonde ze zich tevreden met het resultaat van de Oranje-equipe. Daar sloot de Europees kampioene zich bij aan. "Als het echt zwaar wordt, dan zie je dat hier ook best te koersen valt. Dit is heel mooi voor het Nederlands team." Bekijk hieronder de samenvatting van de EK-wegwedstrijd:

