Polen voert speciale belasting in voor suikerdrankjes en 'malpki's'

Polen voert een speciale belasting in voor ongezonde dranken en kleine flesjes alcoholische dranken. Vanaf 2021 wordt frisdrank met toegevoegde suikers, cafeïne en taurine extra belast, met zo'n tien eurocent per liter. Taurine is een niet-essentiële voedingsstof die in zeer grote hoeveelheden in energiedrankjes aanwezig is.

De suikertaks zou eigenlijk al afgelopen juli worden ingevoerd, maar het ministerie van Volksgezondheid stelde de heffing uit vanwege de coronacrisis. De Poolse president Andrzej Duda heeft de wet deze week alsnog ondertekend, om een gezondere leefstijl van zijn bevolking te bevorderen.

Polen is niet het eerste Europese land dat een suikertaks invoert. In 2018 voerde het Verenigd Koninkrijk al zo'n belasting in, waarna producenten razendsnel het suikergehalte in hun frisdranken aanpasten.

Kleine aapjes

Ook alcoholische dranken in flesjes tot 0,3 liter worden extra belast, met een heffing van 25 zloty (5,5 euro) per liter pure alcohol. Deze accijns lijkt vooral gericht op de in Polen populaire "malpki" ("kleine aapjes"). Dat zijn kleine flesjes met alcoholische drank. De nieuwe alcoholtaks geldt niet voor de horeca.

De opbrengsten van de nieuwe belastingen moeten ten goede komen aan gezondheidsprojecten.