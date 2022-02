Aanvallen op Kiev gaan door, EU eens over sancties met 'maximale impact'

In de nacht gingen de gevechten verder. Vooral Kiev werd getroffen door nieuwe Russische aanvallen. Op verschillende plekken in de stad werden explosies gehoord. Een flatgebouw in het zuidoosten van de stad vloog in brand, mogelijk veroorzaakt door een Russische raket. Drie mensen raakten gewond.

Terwijl de leiders van de EU in Brussel vergaderden over sancties tegen Rusland, ging de strijd in Oekraïne afgelopen nacht door. De hoofdstad Kiev leek het belangrijkste doelwit van Poetins aanvallen. 's Ochtends wisten Russische troepen het district Obolon in het noorden van de stad te bereiken.

Oekraïne zei ook vrachtvliegveld Hostomel ten noorden van Kiev te hebben heroverd. Gisteren was op beelden van CNN te zien hoe Russische parachutisten dat vliegveld hadden ingenomen. Het vliegveld is een strategisch punt: de Russen zouden daarvandaan militairen voor de aanval op Kiev kunnen laten landen.

Waar de Russen zich precies bevonden op de grond is, was onduidelijk. De Oekraïners zeiden dat ze de Russen hadden tegengehouden op zo'n 50 kilometer van Kiev, door een brug te bombarderen. Amerikaanse functionarissen maken er gewag van dat de Russen Kiev via een andere route proberen te bereiken en op 30 kilometer van de hoofdstad zijn genaderd.

In de ochtend proberen inwoners weg te komen naar het westen, zag Van Dam. "Op straat zien we dat als een auto naar het westen rijdt mensen vragen of ze alsjeblieft mee kunnen."

Inwoners van Kiev zochten hun toevlucht tot metrostations, die dienen als geïmproviseerde schuilkelders. Verslaggever Kees van Dam in Kiev hoorde de explosies vannacht. "Het was voor ons niet vast te stellen wat het precies was en of het bijvoorbeeld om luchtafweergeschut ging. Net voor 07.00 uur lokale tijd hoorden we hier ook nog het luchtalarm."

De Oekraïense president Zelensky zei gisteravond nog steeds in Kiev te zijn en daar te blijven: "Mijn familie is ook in Oekraïne." De dreiging voor hem is groot, zei hij in een toespraak: "De vijand heeft mij als doelwit nummer één gemarkeerd. Mijn familie is doelwit nummer twee. Ze willen Oekraïne politiek vernietigen door het staatshoofd te vernietigen."

Internationaal voelt Zelensky zich alleen staan. Hij deed een hartenkreet aan de NAVO om zijn land als lid toe te laten tot het bondgenootschap, maar zei nul op het rekest gekregen te hebben. "Maar we zijn niet bang. Nergens voor. We zijn niet bang om ons land te verdedigen. We zijn niet bang voor Rusland. We zijn niet bang om met Rusland te praten."

Hij probeerde ook andere bondgenootschappen aan te spreken. Zelensky deed een beroep op acht Oost-Europese bondgenoten om een anti-oorlogscoalitie te beginnen, na een gesprek met de Poolse president Duda. Het gaat om Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije. In 2014 vormden ze met Oekraïne de Boekarest Negen, in reactie op de Russische annexatie van de Krim.

"Ik heb gevraagd om defensieve steun, sancties, druk op de agressor. Samen moeten we Rusland een de onderhandelingstafel krijgen", aldus Zelensky,

Zelensky spreekt de NAVO aan: