Scorende De Jong met Barça door in Europa League, Van Bronckhorst stunt met Rangers

De heenwedstrijd in Camp Nou eindigde vorige week in 1-1 , maar in Napels was Barcelona een klasse beter. Jordi Alba maakte al snel de openingstreffer door een scherpe counter af te ronden (0-1).

Lorenzo Insigne deed iets terug door een penalty binnen te schieten (1-2), maar Gerard Piqué zorgde nog voor rust weer voor een veilige marge (1-3).

Pierre-Emerick Aubameyang zette Barcelona in de tweede helft na een slim overstapje van Frenkie de Jong op 4-1. Na slordig uitverdedigen kwam Napoli een minuut voor tijd nog wel op 4-2 via Matteo Politano, maar dat was niet voldoende voor een plek in de volgende ronde. Luuk de Jong viel in de tweede helft in, Memphis Depay is nog geblesseerd.

Malen scoort, maar niet genoeg

Rangers-coach Van Bronckhorst had met zijn ploeg een uitstekende uitgangspositie na de indrukwekkende 4-2 uitzege bij Borussia Dortmund. Op eigen veld begon de nummer twee van Schotland ook voortvarend; James Tavernier zette zijn ploeg via een strafschop op voorsprong (1-0).

Dortmund bracht de spanning snel weer terug; Jude Bellingham maakte de gelijkmaker (1-1) en Donyell Malen bracht zijn Duitse ploeg vlak voor rust weer terug in de race door de bal van dichtbij binnen te tikken (1-2).