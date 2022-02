Wekdienst 25/2: Russische aanval op Oekraïne gaat door • Veel coronamaatregelen vervallen

Goedemorgen. Het is de tweede dag van de oorlog in Oekraïne. De NAVO houdt een digitale vergadering over de Russische aanval op Oekraïne. Daarnaast vervallen in Nederland veel van de nog geldende coronamaatregelen.

Eerst het weer. Vandaag wisselen pittige buien en opklaringen elkaar af. Tijdens buien is kans op hagel of een klap onweer. Later vandaag wordt het rustiger en stijgt de temperatuur naar een graad of 8.

weer 25 feb - Weerplaza/NOS

Ga je de weg op? Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De oorlog in Oekraïne beheerst het nieuwsbeeld vandaag. Leiders van de dertig leden van de NAVO houden een digitaal overleg over de aanval van Rusland op Oekraïne. Gisteren besloot de NAVO meer militairen naar Oost-Europa te sturen vanwege het conflict.

De ministers van Financiën van EU-lidstaten komen in Parijs bijeen om het te hebben over strafmaatregelen tegen Rusland. Gisteren maakten de EU en de VS al sanctiepakketten tegen Rusland bekend.

In Nederland vervallen veel van de nog geldende coronamaatregelen. Het nachtleven kan weer volledig open en ook evenementen en festivals kunnen weer van start. Daarnaast verdwijnt de anderhalvemeterregel, hoeven mondkapjes alleen nog in het ov, op luchthavens en in vliegtuigen en verdwijnt de coronapas grotendeels. Voor grote evenementen op binnenlocaties moet iedereen zich nog wel vooraf laten testen (1G).

Wat heb je gemist? In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanochtend minstens drie explosies gehoord. Meerdere projectielen zijn afgeweerd, zegt een adviseur van de Oekraïense regering. Een gebouw in het zuidoosten de hoofdstad waar mensen in wonen, staat in brand. Mogelijk is dit veroorzaakt door een inslag. Eerder waren er al meerdere explosies waargenomen. Volgens de burgemeester van de stad ging het om een raket die onderschept is door luchtafweer. Een adviseur van de regering heeft het over een neergehaald vliegtuig. Drie mensen zijn gewond geraakt, van wie een ernstig.

Ander nieuws uit de nacht: EU kondigt sanctiepakket tegen Rusland aan: Na meer dan zes uur overleg zijn de leiders van de 27 EU-lidstaten het vannacht eens geworden over de details van het pakket aan sancties tegen Rusland. "Het zal een maximale impact hebben op de Russische economie en de politieke elite", zegt voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen.

Drie agenten die betrokken waren bij de dood van George Floyd zijn schuldig bevonden aan het schenden van zijn grondrechten. Een andere collega was eerder al tot 22,5 jaar gevangenisstraf voor moord, de strafmaat van de anderen wordt later bepaald. De dood van de zwarte man leidde in mei 2020 tot wereldwijde Black Lives Matter-protesten.

Mdma gevonden in 3-literflessen Moët, consumptie is 'levensgevaarlijk': Mensen moeten zeer voorzichtig zijn met deze flessen van het champagnemerk Moët & Chandon Ice Impérial, waarschuwt de NVWA. Recent bleken twee van dergelijke flessen gevuld te zijn met de harddrug mdma.

En dan nog even dit: Op verschillende plekken in Nederland werden gebouwen en monumenten geel-blauw verlicht, naar de kleuren van de Oekraïense vlag. In Haarlem speelden de klokken van de Sint Bavo de eerste regel van het Oekraïense volkslied. Ook in het buitenland kleurden gebouwen blauw, waaronder de Brandenburger Tor in Berlijn en Downing Street 10 in Londen.

Bruggen en gebouwen kleuren geel-blauw voor Oekraïne - NOS