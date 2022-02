Als nieuwe nummer één is Medvedev vooral niet bezig met tennis: 'Vrede is belangrijkste'

Medvedev neemt vanaf maandag de nummer-één-positie over van Novak Djokovic, die bij het ATP-toernooi in Dubai werd uitgeschakeld . In Acapulco won Medvedev eenvoudig van Yoshihito Nishioka, de Japanse nummer 103 van de wereld: 6-2, 6-3.

"Als tennisser promoot ik natuurlijk vrede over de hele wereld", aldus de 26-jarige Medvedev. "We spelen in zoveel verschillende landen. Ik ben als junior en als professioneel tennisser in zoveel landen geweest. Het is gewoon niet makkelijk om dit nieuws te horen. Ik ben helemaal voor vrede."

Dat hij vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld is, was voor Daniil Medvedev vooral bijzaak op de dag van de Russische inval in Oekraïne . Na het bereiken van de halve finales van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco reageerde de Russische tennisser op het nieuws.

No 1, getting it done 👏 @DaniilMedwed tops off a milestone day with an impressive 6-2 6-3 victory over Yoshihito Nishioka at Acapulco. #AMT2022 pic.twitter.com/JYCLelWr7a

"Op dit moment begrijp je wel dat tennis niet zo belangrijk is", vertelde Medvedev, die desondanks wel graag zijn wedstrijd wilde winnen. "Het was zeker niet makkelijk om te spelen, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen. Het was een emotionele achtbaan vandaag."

Revanche tegen Nadal

In de halve finales neemt Medvedev het op tegen Rafael Nadal. De Spaanse tennisser was in januari nog te sterk voor Medvedev in een heroïsche finale van de Australian Open. Nadal rekende in Acapulco af met Tommy Paul uit de Verenigde Staten: 6-0, 7-6 (5).

"Het is altijd een eer en een grote uitdaging om tegen een van de 'grote drie' te spelen, maar ik krijg een kans om revanche te nemen", aldus Medvedev. "In Australië had ik kunnen winnen, maar uiteindelijk heb ik verloren. Het was een zwaar verlies, maar zo is tennis."