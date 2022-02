Mdma gevonden in 3-literflessen Moët, consumptie is 'levensgevaarlijk'

Mensen moeten zeer voorzichtig zijn met de 3-literflessen van het champagnemerk Moët & Chandon Ice Impérial, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Recent bleken twee van dergelijke flessen gevuld te zijn met de harddrug mdma.

De NVWA noemt het aanraken en drinken van flessen met die inhoud levensgevaarlijk. In Duitsland is iemand overleden na het drinken van de mdma en werden zeven mensen "zeer ernstig ziek". In Nederland zijn er vier mensen ziek van geworden.

Hoe de drugs in de champagneflessen terecht zijn gekomen, is niet bekend. De bewuste flessen zijn via een website gekocht die voor de NVWA onbekend was.

De voedselwaakhond kan niet uitsluiten dat er ook in andere flessen van Moët & Chandon mdma zit. De autoriteit roept consumenten daarom op om alert te zijn. Aan de buitenkant van de flessen is niets afwijkends te zien, maar bij het inschenken valt op dat "vloeibare mdma niet bruist, een rood-bruinige kleur heeft en een afwijkende anijsgeur", schrijft de NVWA.