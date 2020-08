Ruim 150 doden door overstromingen in Afghanistan

Bij hevige overstromingen in het noorden en oosten van Afghanistan zijn de afgelopen twee dagen 150 mensen om het leven gekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt en er worden veel mensen vermist. Ook in buurland Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen.

De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval en modderstromen. Rotsen kwamen los en verwoestten huizen. Onder de modder en het puin van ingestorte huizen wordt gezocht naar overlevenden. Politieagenten en militairen helpen bij die zoektocht, zegt een woordvoerder van de provincie Parwan, in het noordoosten van Afghanistan.

Het ziekenhuis in de provinciehoofdstad Charikar is deels verwoest en gewonden worden van daaruit naar Kabul gebracht, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Reddingswerkers proberen wegen weer begaanbaar te maken. In een video beloofde president Ghani mensen die hun familie en huis zijn kwijtgeraakt, te steunen.

Taliban

Districtsfunctionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat talibanstrijders vier burgers hebben gedood die wegvluchtten uit gebieden die het hardst waren getroffen door de overstromingen.