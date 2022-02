Von der Leyen: Sanctiepakket heeft 'maximale impact op Russische economie'

Von der Leyen benadrukt dat de oorlog in Oekraïne het begin van een nieuwe tijd markeert. "Poetin probeert een bevriend Europees land te onderwerpen. En hij probeert met geweld de kaart van Europa opnieuw te tekenen", zegt de EC-voorzitter. "Hij moet en hij zal falen."

Na een meer dan zes uur lang overleg zijn de leiders van de 27 EU-lidstaten het eens geworden over de details van het pakket aan sancties tegen Rusland. "Het zal een maximale impact hebben op de Russische economie en de politieke elite", zegt voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen. "We houden het Kremlin verantwoordelijk."

Veilige havens

Het pakket aan sancties bestaat uit vijf pilaren, zegt Von der Leyen. De financiële sector, de energiesector, de transportsector, exportcontroles en het verbod op exportfinanciering en als laatste het visumbeleid.

Zeventig procent van de banken in Rusland worden geraakt door de sancties, net als belangrijke staatsbedrijven. Door de sancties worden de financieringskosten van Rusland verhoogd, neemt de inflatie toe en zal de industrie in het land uithollen, aldus Von der Leyen in haar verklaring.

Ook de banktegoeden van de elite worden bevroren "zodat ze hun geld niet meer kunnen verbergen in de veilige havens in Europa". Door een exportverbod op te leggen, wordt de Russische energiesector geraakt. Het wordt Rusland onmogelijk gemaakt om zijn raffinaderijen te vernieuwen.

Enorm afhankelijk

De EU wil de verkoop van alle vliegtuigen, reserveonderdelen en uitrusting van Russische luchtvaartmaatschappijen verbieden. "Dit zal de belangrijkste sector van de Russische economie en de verbinding van het land aantasten", zegt ze. "Driekwart van de huidige commerciële luchtvloot van Rusland is gebouwd in de Europese Unie, de VS en Canada. En daarom zijn ze daar enorm afhankelijk van."

Verder wil de EU Rusland de toegang tot belangrijke technologie beperken. Dan gaat het volgens Von der Leyen om technologie die Rusland nodig heeft in een "welvarende toekomst op te bouwen". Dat gaat dan onder meer om halfgeleiders

En als laatste krijgen Russische diplomaten en aanverwante groepen en zakenmensen geen voorkeursbehandeling meer als ze de Europese Unie in komen.

Von der Leyen spreekt van een kantelpunt in Europa: