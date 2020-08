Premier League-recordhouder Barry (39) houdt het voor gezien

De Engelsman Gareth Barry heeft een punt gezet achter zijn lange voetballoopbaan. De 39-jarige middenvelder sluit zijn carrière af als de speler met de meeste duels in de Premier League achter zijn naam. Hij werkte 653 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland af.

Barry, die tussen 2000 en 2012 53 interlands speelde en één keer aanvoerder was van de nationale ploeg, maakte in mei 1998 in dienst van Aston Villa zijn debuut in de Premier League. Later kwam hij ook uit voor Manchester City, Everton en West Bromwich Albion. Met City veroverde hij in 2011 de FA Cup en het jaar daarop de landstitel.

Tweevoudig recordhouder

In september 2017 loste de middenvelder, die ook de boeken ingaat als eerste speler met 600 basisplaatsen in de Premier League, Ryan Giggs (632 competitieduels voor Manchester United) af als recordhouder.

Barry is overigens ook de speler met de meeste gele kaarten in de belangrijkste Engelse voetbalcompetitie. Hij ging 119 keer op de bon en is met Wayne Rooney de enige met meer dan honderd boekingen.

Promotie

Barry speelde de afgelopen drie seizoenen bij West Bromwich Albion, waarvan de afgelopen twee jaar op het één na hoogste niveau. Hoewel de club nu weer is gepromoveerd naar de Premier League vindt Barry het na 22 jaar en 832 profwedstrijden mooi geweest.