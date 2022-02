Een verslaggever van persbureau AP in Kiev schrijft bij foto's dat mensen hun hond, dekens en zelfs puzzelboekjes meenemen - kennelijk tegen de verveling, of om even aan iets anders te kunnen denken. "Mensen met wie ik heb gesproken zijn zichtbaar uitgeput en geëmotioneerd", schrijft de journalist verder.

Ook eerder op de dag kwamen al mensen naar metrostations om te schuilen voor luchtaanvallen. Scroll door de foto's om te zien hoe dat eruitziet.