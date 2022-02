Arsenal pakt in extra tijd de overwinning tegen Wolves en ruikt de topvier

De Londenaren zijn Manchester United, de nummer vier in de Premier League, tot op één punt genaderd. Arsenal heeft bovendien twee wedstrijden minder gespeeld.

Arsenal heeft de inhaalwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers met een gelukje tot een goed einde gebracht. Wolves-keeper José Sá werkte de bal in de extra tijd in eigen doel en bezorgde de 'Gunners' daarmee een 2-1 zege.

Arsenal ging in een hoog tempo op jacht naar de gelijkmaker, maar was op de beslissende momenten te onzorgvuldig om tot echt grote kansen te komen. Bovendien demonstreerde Sá af en toe waarom Wolves pas achttien tegentreffers heeft hoeven incasseren, slechts eentje meer dan koploper Manchester City.

Invallers

Meteen na rust had Hwang ook de 0-2 op zijn schoen, maar Arsenal-doelman Aaron Ramsdale kon net voldoende een voet tegen de bal krijgen om een doelpunt te vorkomen. Arsenal kwam de schrik snel te boven en zette weer vol in op de aanval. Maar aan doelpogingen weliswaar geen gebrek, aan precisie des te meer.

Toch kwam de gelijkmaker er, dankzij twee invallers: in de 82ste minuut vond Eddie Nketiah met een prachtige pass Nicolas Pépé, die beheerst scoorde. Maar nog was de koek niet op. Halverwege de acht minuten extra tijd werkte de tot dan zo sterk keepende Sá een inzet van Alexandre Lacazette in eigen doel: 2-1.