Vitesse stelt tegen Rapid Wien knap orde op zaken en vervolgt Europees avontuur

In het vervolg van de eerste helft consolideerde Vitesse de voorsprong. Rapid Wien werd amper gevaarlijk en moest halverwege de wedstrijd een list verzinnen om uitschakeling in de Conference League te voorkomen.

Na bijna twintig minuten spelen lag de bal opnieuw in het net. En weer stond Dasa met een pass aan de basis van het doelpunt. Dit keer rondde Matus Bero af (2-0). Even daarvoor ontsnapte Vitesse wel bij een enorme kans voor Robert Ljubicic, die keeper Jeroen Houwen op zijn weg vond.

Want al na drie minuten passeerde hij doelman Niklas Hedl, na een splijtende pass van Eli Dasa (1-0). Een droomstart voor Vitesse, dat vleugels kreeg en op jacht ging naar meer.

Zonder de geschorste Loïs Openda en de geblesseerde Riechedly Bazoer moest de 2-1 nederlaag van vorige week worden weggepoetst. Daardoor kreeg Adrian Grbic een kans in de aanval en de Oostenrijker, zondag in Utrecht nog met rood van het veld gestuurd , greep die met beide handen aan.

Vitesse heeft zich op knappe wijze weten te plaatsen voor de laatste zestien van de Conference League. In de tussenronde werd Rapid Wien in Arnhem met 2-0 verslagen.

Het leek in de slotfase zelfs 3-0 te worden toen Jacob Rasmussen doel trof, maar de Deense verdediger stond buitenspel bij de op de paal belande vrije trap van Maximilian Wittek.

De Oostenrijkers probeerden het wel na rust, maar brachten Vitesse nooit echt in verlegenheid. Sterker, halverwege de tweede helft kreeg Grbic een enorme mogelijkheid. Hedl pareerde en had geluk dat de rebound van Dasa door een van zijn verdedigers voor de lijn werd weggehaald.

🌕⚫ - @MijnVitesse plaatst zich voor de 3e keer bij de laatste 16 van een Europees toernooi. In 1990/1991 en 1992/1993 lukte dat Vitesse in de UEFA Cup. #UECL #vitrap

Enkele minuten later was er weer enige opwinding bij een opstootje, waarbij zelfs de op de tribune zittende Bazoer was betrokken. De vrede werd snel getekend en Rapid Wien moest uiteindelijk de witte vlag hijsen.

Zo plaatste Vitesse zich voor de achtste finales van de Conference League. De Arnhemmers weten vrijdag wie daarin de tegenstander wordt. Dan wordt geloot en gaan ook AZ, Feyenoord en PSV in de koker.

