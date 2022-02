Kan de Russische economie het wel hebben, zo'n oorlog met Oekraïne?

Rusland is qua grondgebied het grootste land ter wereld, maar qua economie is het relatief gezien een kleintje. De Russische economie bedroeg vorig jaar zo'n 1033 miljard euro. Dat is eigenlijk maar iets groter dan Nederland (850 miljard euro), maar kleiner dan bijvoorbeeld Spanje (1200 miljard) en meer dan drie keer kleiner dan Duitsland (3500 miljard). "De economie van Rusland draait op de export van grondstoffen, niet alleen olie en gas, maar ook metalen, graan en meer", zegt Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro. In 2021 waren olie en gas goed voor meer dan helft (55%) van de uitvoer, en voor bijna de helft (45%) van de staatsinkomsten. "Energie is een belangrijk onderdeel van die export, Rusland is een van de grootste gas- en olieproducenten ter wereld." Van Cleef noemt het niet erg waarschijnlijk dat de export van gas en olie van Rusland naar het Westen stil komt te liggen. "Ook in het verleden, bijvoorbeeld tijdens de annexatie van de Krim, zijn de fysieke energieleveringen nooit geraakt. Men blijft daar altijd ver van." Maar mocht het toch zover komen, dan worden zowel Europa als Rusland getroffen. "Want wij in Europa hebben dat gas nodig en Rusland is afhankelijk van onze betalingen", aldus Van Cleef. De grondstoffeneconomie van met name de olie- en gasproductie heeft Rusland de afgelopen jaren veel opgeleverd, versterkt door hogere prijzen. Daardoor beschikt het land over enorme financiële buffers. De valuta- en goudreserves zijn aangedikt tot 630 miljard dollar en in het staatsinvesteringsfonds zit 174 miljard dollar.

Scenario's Rabobank-economen stellen in een rapport dat er één scenario is waarbij de Russische economie profiteert: bij een korte oorlog die Rusland wint, zonder westerse sancties tegen het land. Want tijdens zo'n oorlog zullen de olie- en gasprijzen hard stijgen en Rusland profiteert daarvan als energie-exporteur. Maar in een tweede scenario, een oorlog en effectieve handelssancties van het Westen, wordt de Russische economie wél getroffen. De Rabobank denkt aan een krimp van zo'n 5 procent in dat geval. Rusland kan dan minder exporteren. Een deel van de goederen die het land niet aan het Westen kan slijten, zullen dan tegen een korting naar China gaan. Dan is er nog een derde scenario: oorlog en effectieve handelssancties tegen Rusland plus westerse sancties tegen andere landen die nog wél met Rusland handelen. Dit scenario heeft echter zulke grote effecten op wereldwijde handelsstromen, dat de uitkomst niet te voorspellen is in de modellen die Rabobank gebruikt.

Swift Een harde sanctie die Rusland boven het hoofd hangt is de afsluiting van het internationale betalingsverkeer door de Russische banken af te koppelen van Swift. Wereldwijd maken banken gebruik van Swift voor internationale financiële transacties, en afsluiting van een land maakt betalen en overschrijven nagenoeg onmogelijk. Zonder Swift kan zelfs geld pinnen van een Russische bankrekening voor de gewone Rus in en buiten Rusland problematisch worden, denkt Rabobank-econoom Wim Boonstra. De EU ziet voorlopig nog af van de Swift-sanctie, werd vanavond in Brussel bekend. Sommige EU-landen, zoals Italië en Oostenrijk vrezen voor de weerslag op hun eigen economie, vanwege grote belangen en investeringen van banken in Rusland. Die vrees werd vandaag geïllustreerd door kelderende aandelenkoersen van veel grote Europese banken. En het is ook nog te vroeg voor het zware sanctiewapen Swift, op dag 1 van de invasie, redeneren EU-lidstaten. Het Verenigd Koninkrijk kondigde bij monde van premier Boris Johnson vanavond op eigen houtje meer sancties aan, waaronder het bevriezen van tegoeden van de grootste Russische banken in het VK en uitsluiting van het Britse financiële systeem. Afsluiting van Swift staat nog open als sanctie, zegt Johnson. De Verenigde Staten is een grote voorstander van de Swift-sanctie, ook omdat de eigen financiële en economische belangen in Rusland gering zijn, maar wacht er ook nog mee. Wel zijn de strafmaatregelen uitgebreid naar meer Russische banken en personen.

