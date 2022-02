Malinovski wijst Atalanta de weg en toont boodschap: 'No war in Ukraine'

De Oekraïner Roeslan Malinovski heeft Atalanta Bergamo met twee goals de weg gewezen naar de achtste finales van de Europa League. De Italianen wonnen in de tussenronde met 3-0 bij het Griekse Olympiakos. Vorige week zegevierde Atalanta al met 2-1.

Na de openingstreffer van Joakim Maehle vlak voor rust (assist Marten de Roon) eiste Malinovski de hoofdrol voor zich op. Halverwege de tweede helft zette hij de 0-2 op het bord, na goed voorbereidend werk van de ingevallen Teun Koopmeiners.

Na zijn doelpunt toonde Malinovksi een boodschap op zijn ondershirt: "No war in Ukraine", oftewel geen oorlog in Oekraïne. Uiteraard verwijzend naar de Russische invasie in zijn geboorteland. Enkele minuten later maakte de aanvallende middenvelder zijn tweede treffer van de avond.

Ook FC Porto, Sevilla en RB Leipzig plaatsten zich voor de achtste finales door respectievelijk Lazio, Dinamo Zagreb en Real Sociedad uit te schakelen.