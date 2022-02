Remise bij Maccabi Tel Aviv helpt PSV naar laatste zestien Conference League

Nooit werd een Nederlandse club in de knockout-ronde door een Israëlische tegenstander uit een Europees toernooi geknikkerd en dat is ook een weinig overtuigend spelend PSV bespaard gebleven.

De Eindhovenaren kwamen op bezoek bij Maccabi Tel Aviv moeizaam op 1-1 uit, maar dat was opgeteld bij de 1-0 van een week geleden voldoende voor een plaats bij de laatste zestien in de Conference League.

Zonder de geblesseerde Cody Gakpo, vorige week de maker van het enige doelpunt in Eindhoven, en nog een reeks andere potentiële basiskrachten had PSV-coach Roger Schmidt gekozen voor een behoudende 4-4-2-opstelling. Dat ging ten koste van nieuwkomer Joey Veerman, die na twee basisplaatsen op rij in Tel Aviv op de bank moest beginnen.

Rakelings naast

De behoudende formatie kon niet verhinderen dat de eerste grote kans voor de thuisploeg was. Na een klein kwartier verdween een harde kopbal van Dan Biton rakelings naast het doel van de kansloze Joël Drommel. PSV had ondertussen het meeste balbezit en zette de tegenstander ook wel onder druk, maar slaagde er lange tijd niet in gevaarlijk te worden.

Totdat na een halfuur Noni Madueke, samen met voormalig Maccabi-speler Eran Zahavi de voorhoede vormend, zich in het vijandelijke strafschopgebied magistraal langs enkele geelhemden toverde. De finishing touch werd door de voet van doelman Daniel Peretz voorkomen.

Even later had een-twee Zahavi in scoringspositie kunnen krijgen, maar Ritsu Doan wist de 34-jarige spits net niet te bereiken.