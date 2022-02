Vettel wil Rusland van F1-kalender, Verstappen noemt daar racen onverantwoord

Een verrassing was het niet, dat de teamleider van renstal Haas vandaag schitterde door afwezigheid bij de officiële F1-persconferentie op het Circuit de Catalunya. De naam van Guenther Steiner werd last minute door de FIA weggestreept. Daarmee haalde de autosportfederatie een venijnige angel uit de bijeenkomst.

Haas is een Amerikaanse renstal die drijft op Russische sponsorroebels van chemiegigant Uralkali. Het uiterlijk van de auto is ook omstreden: er is weinig fantasie nodig om prominente verwijzingen naar de Russische vlag te ontwaren op de wit-rood-blauwe VF-22. De doorgaans welbespraakte en open Haas-baas ondervragen over de invasie? Daar zit de Formule 1 niet op te wachten. En dus werd Steiner geëxcuseerd.

En daar bleef het niet bij. De in september geplande grand prix in Sotsji kan Vettel gestolen worden. "Ik vind niet dat we daar moeten racen. Dat zou fout zijn. We zullen er vast als rijdersvakbond GPDA nog over spreken, maar ik heb mijn beslissing al genomen. Ik ga sowieso niet."

Vettel maakte in niet mis te verstane woorden duidelijk dat Formule 1 in zijn ogen vandaag een bijzaak is. "Ik was geschokt toen ik wakker werd met de beelden uit Oekraïne. Vreselijk wat er gebeurt. Ik leef mee met de onschuldige mensen die om het leven komen vanwege onzinnige redenen en krankzinnig leiderschap."

Vettel kreeg voorzichtig bijval van diverse andere coureurs, zoals Fernando Alonso (Alpine) en Charles Leclerc (Ferrari). Ook Max Verstappen was helder. "Als een land in oorlog is, is het niet correct om er te gaan racen. Het is niet verantwoord als je ziet wat er nu aan de hand is. Maar het gaat natuurlijk niet om mijn mening. Het is aan de F1-leiding en de teams om te besluiten wat we doen."

Verstappen: 'Geen invloed op'

De oorlog dringt nog niet echt door tot het kloppend hart van de Formule 1-paddock, schetst Verstappen desgevraagd. "Het team is bezig met de nieuwe auto, dus in de garage is het niet het hoofdthema. We hebben er geen invloed op, dus het heeft ook weinig zin voor de jongens om daarmee bezig te zijn."

Verstappen kan zich vinden in de woorden van Vettel. "Ik kan niet voor andere coureurs spreken omdat we er nog niet samen over hebben gepraat. Sebastian gaat van zijn eigen gevoel uit. Dat is prima."